60 лет Марадоне: малоизвестные факты о "Руке Бога" – едва не утонул в туалете и не признает детей

Когда Диего было скучно, он придумывал развлечения прямо на тренировке

Сегодня легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне исполняется 60 лет. Тяжело найти человека, который бы не слышал об увлечении Диего наркотиками, а его гол рукой в ворота сборной Англии на ЧМ-1986 оброс мифами и легендами. Тем не менее, в биографии одного из лучших футболистов в истории есть немало темных пятен. Специально к юбилею приводим малоизвестные, но интересные факты о Марадоне.

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Диего Армандо Марадона родился 30 октября 1960 года в больнице Эвита Перон. После непростых родов, когда женщина, наконец, смогла родить, она закричала: "Гоооооол!"

Однажды в детстве Марадона ночью сбежал из дома. Он жил в бедном районе, где не было электричества и водопровода, и в темноте маленький Диего заблудился и упал в выгребную яму. Его спас дядя Сирило, заставив мальчика держать голову над экскрементами, пока им не удалось вытащить беднягу.

Когда Марадона подписал контракт с "Барселоной", в раздевалке "блаугранас" многие с подозрением относились к 21-летнему новичку, за которого были уплачены на тот момент рекордные деньги в футболе (8 млн долларов), а сам аргентинец получил самый дорогой контракт (200 тысяч долларов в год). Первое, что сделал Диего, войдя в раздевалку, – открыл свою спортивную сумку, вынул носки, свернутые в клубок, и начал их набивать, как мяч. Все вокруг замолчали, пораженные техникой парня. Больше никаких сомнений не возникало.

На вопрос, сколько у вас детей, Марадона однажды ответил: "Только природа знает". В браке с Клаудией Вильяфанье у Диего было две дочери, Далма и Джанинна. Официально на протяжении десятилетий считалось, что это единственное потомство легендарного футболиста, но еще до рождения Далмы на свет появился Диего-младший, результат отношений между Диего и молодой неаполитанской женщиной. Марадона не признавал сына до 2016 года, когда парню было уже 29 лет, хотя, по слухам, деньги присылал ему с детства. У Марадоны есть еще двое детей. Яна – результат недолгих отношений с Валерией Сабалайн, официанткой в ​​ночном клубе. Марадона отказывался сдавать анализ ДНК, но вынужден был признать отцовство по решению суда. В течение многих лет Клаудия Вильяфанье финансово поддерживала девушку, хотя сам Марадона не хотел ничего о ней знать. В 2015 году, когда Яна достигла совершеннолетия, отец и дочь завязали отношения. Последним официальным и признанным сыном является Диего Фернандо, родившийся после 10 лет отношений с Вероникой Охедой, которую он оставил, когда узнал, что она беременна.

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Марадона сам устанавливал график тренировок, когда играл за "Севилью". Тренер команды Карлос Билардо, пригласивший соотечественника в команду, во время первой встречи с игроками не упомянул расписание тренировок, добавив, что они будут уведомлены. Когда на следующий день Марадона проснулся, что обычно не случалось раньше полудня, Диего известил тренера, а тот уже начал собирать команду для занятия во второй половине дня.

Очень часто можно увидеть фото тренировок Марадоны с развязанными бутсами и волочащимися шнурками. Когда он перешел в "Севилью", несколько его товарищей по команде считали, что он хвастается, и желали увидеть, как он в скором времени споткнется и упадет. Время шло, а Марадона ни разу не споткнулся, поэтому они начали делать ставки на то, когда же он наступит на шнурки и упадет на землю. Ничего подобного так и не произошло.

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Если Марадоне ставало скучно во время тренировок, он придумывал развлечение для всей команды. Однажды он поместил мяч в центр поля, а возле углового флажка поставил ящик. Нужно было забить мяч одним касанием без отскока. Диего обещал заплатить тому, кто это сделает, но, кроме него, это выполнить не удалось никому… Еще больше Марадона поразил своих партнеров по команде, когда решил усложнить упражнение с попаданием мячом в перекладину. Диего положил купюру на перекладину и заявил: "Я бью по мячу, он касается купюры и залетает в ворота". И он сделал это!

Хотя к Марадоне относились как к Богу, он не выделялся пренебрежительным отношением к "земным" жителям. Однажды в день рождения скромного севильского продавца он явился к имениннику с дорогостоящим подарком: часами Rolex.

Последние известные отношения Диего – с 29-летней бывшей футболисткой Росио Оливой. Они расстались в начале года после шести лет отношений. Девушка сообщила о жестоком обращении, а Марадона обвинил ее в краже крупной суммы. В итоге они помирились и снова сошлись.

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