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Фанаты Марадоны дежурили под больницей и дождались его выписки

11 ноября, 18:28

Елена Павлова Елена Павлова

Сейчас легендарному футболисту "нужна поддержка и спокойствие"

Легендарный нападающий сборной Аргентины Диего Марадона выписан из больницы – сообщает Football Italia. Один из лучших футболистов в истории перенес операцию на головном мозге из-за субдуральной гематомы. Ранее врач рассказал о первых эмоциях Марадоны после операции.

"Диего преодолел самый трудный момент своей жизни. К счастью, он чувствует себя хорошо и полон решимости поправиться как можно скорее. Сейчас ему нужна поддержка и спокойствие", – считает адвокат аргентинца Матиас Морла.

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Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: Reuters

Марадона был госпитализирован в клинику в прошлый понедельник из-за анемии и обезвоживания. Бывший голеадор "Барселоны" и "Наполи" должен был оставаться в клинике в Ла-Плате по крайней мере 48 часов, пока не поправится. Но его пребывание в больнице растянулось на все 10 дней. А под зданием дежурили фанаты. Добавим, что ранее в Аргентине даже сообщили о смерти Марадоны, но это оказалось фейком.

Фанат Марадоны под больницей
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Фанат Марадоны под больницей / Фото: Reuters

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Отмечается, что последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато" (3:0), который был посвящен 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску, но легенда не осталась на игру, сославшись на плохое самочувствие.

Смотрите, как Марадона перенес операцию на мозге

Видео: Сегодня

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футболист операция выписали Диего Марадона клиника
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