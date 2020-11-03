В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом

Футболист жив, но других подробностей о состоянии легенды лечащий врач не сообщил

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона госпитализирован в Ла-Плате, сообщает enca.com. Интересно, что несколько дней назад Марадона отпраздновал 60-летний юбилей. Мы приводили малоизвестные факты из жизни знаменитого футболиста.

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По словам лечащего врача, госпитализация не связана с коронавирусом. Диего пройдет ряд медицинских осмотров, других подробностей он не сообщил.

Тем не менее, в Аргентине уже успели сообщить о смерти Марадоны. Фейковый аккаунт издания Noticias Caracol в Twitter опубликовал короткое заявление: "Звезда футбола Диего Армандо Марадона только что скончался. Сегодня днем бывший футболист поступил в клинику в Ла-Плате, где позже скончался. Будем продолжать информировать".

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Пользователи Сети сразу же выкрыли обман ведь у подлинного аккаунта издания более 8 миллионов подписчиков, а в этом их было всего 214.

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Злоупотребление наркотиками и алкоголем сильно подкосило здоровье Марадоны на старости лет. В прошлом он перенес два сердечных приступа и заразился гепатитом. Врачи считают, что аргентинец имеет высокий риск осложнений от коронавируса, если он заразится.

В прошлом месяце Марадона уходил на самоизоляцию после того, как у его телохранителя проявились симптомы вируса, хотя позже он сдал отрицательный результат. Кстати, накануне легендарный Марадона заговорил о вакцине от коронавируса. Правда, он почему-то надеется, что она придет из России.

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