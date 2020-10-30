"Я доверяю Путину": легендарный Марадона заговорил о вакцине от коронавируса

Аргентинский футболист рассказал о самом худшем происшествии в жизни

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона сегодня празднует 60-летие и поэтому поводу раздал несколько интервью. В одном из них один из лучших футболистов в истории высказался о ситуации с пандемией коронавируса.

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"COVID-19 – это худшее, что могло случиться с нами. Я никогда не видел ничего подобного. По Латинской Америке ударило гораздо сильнее. Надеюсь, скоро это закончится. Есть люди, у которых сейчас тяжелый период. Многие остались без работы. Я доверяю Путину. Уверен, что в кратчайшие сроки будет вакцина, потому что эту ситуацию уже невозможно терпеть, – сказал Марадона Clarin.

Диего Марадона / Фото: Reuters

Напомним, в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. А в октябре заявила и о создании второй. Однако обе вакцины не прошли необходимые по мировым нормам испытания.

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Ранее мы сообщали, что экс-тренер "Шахтера", Пеле и Марадона претендуют на звание лучшего полузащитника в истории.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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