Психиатр-нарколог: "60 лет для Марадоны – это даже много"

На смерть легендарного Марадоны от остановки сердца отреагировали медики России, которую Диего неоднократно посещал во время подготовки РФ к ЧМ-2018. Аргентинец прожил даже больше, чем мог: такое мнение высказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог российского минздрава Евгений Брюн.

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"Марадона был необычным человеком: психологически взрывным, неуспокоенным. Думаю, такие люди долго не живут. Это особый род творческих, невротических людей. У них обостренное рискованное поведение. В его систему входят и наркотики как патологический, суррогатный вариант самолечения"

Диего Марадона / Фото: Instagram

"Диего всей своей жизнью был обречен прожить не 100 лет. Даже 60 лет – это много для таких людей. Душевное состояние Марадоны было далеко не простым, и он искал себя в наркотиках, чтобы стабилизироваться. Так и прожил всю свою жизнь. С одной стороны, это обостренный талант, с другой – большая уязвимость от подобных болезней и психологических проблем"

Реклама Диего Марадона / Фото: Reuters

"К сожалению, смерть Марадоны – плохой урок другим. Такие люди – как дети. У них нет страха, ощущения возможной смерти. Отсюда и наркотики. Этим людям можно помочь, но надо вовремя диагностировать их психологические особенности. Они нуждаются в другой системе воспитания. Проблема сложная, на грани с философией"

Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

"Кокаин наслоился на характер Марадоны. У него было очень много факторов риска приобщения к наркотикам. Диего ведь неоднократно пытался лечиться. Но смерть от сердечной недостаточности – последствия кокаина. Он истощает сердце, как хлыст. В любом случае наркотики сыграли значительную роль", – цитирует Евгений Брюна "ВсеПроСпорт"

Диего Марадона / Фото: Reuters

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Ранее юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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