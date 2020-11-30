Врач Марадоны находится под следствием, но заверяет, что врачебной ошибки не было

Личный врач Диего Марадоны Леопольдо Луке, который сейчас находится под следствием в Аргентине в связи со смертью бывшего футболиста, рассказал о полицейских обысках. Он заверил, что не виноват в кончине своего известного пациента. Легендарный форвард умер на 61-м году жизни, и полиция Аргентины начала расследование смерти Марадоны.

"Полицейские забрали у меня все медицинские документы. Но врачебной ошибки не было", – цитирует доктора Sky Sports.

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Также Луке подтвердил, что Марадона годами боролся со злоупотреблением психоактивными веществами, которые включают наркотики и алкоголь: "Я делал все, что мог. Диего нужна была помощь".

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Напомним, что о смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Легендарный футболист в 60 лет скончался в своем доме после остановки сердца. А 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы.

Фото: REUTERS/Enrique Marcarian

Согласно результатам вскрытия, Марадона умерот сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких и внезапной смерти.

Лионель Месси после гола переоделся в Марадону в память о великом соотечественнике.

Беспорядки во время прощания с Марадоной у его гроба в Буэнос-Айресе Видео: Reuters

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