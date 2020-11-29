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Главные конкуренты Марадоны в Аргентине устроили для него прощальное шоу

29 ноября, 14:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Футболисты "Ривер Плейт" и "Росарио Централ" провели акцию перед матчем

В среду мир потрясла новость о смерти Диего Марадоны. В связи с этим на родине легендарного футболиста решили переименовать Кубок профессиональной лиги в Кубок Марадоны. Проводят его в Аргентине в эти дни.

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В одном из матчей сыграли и парни из "Ривер Плейт" – клуба, с которым у "Боки Хуниорс", за которую выступал Диего, была острая конкуренция. Однако перед игрой футболисты "Ривер Плейт" приняли участие в прощальном шоу, посвященном памяти звезды спорта. На официальной странице клуба в Twitter появились фото и видео матча. Все игроки надели футболки с номером 10 и надписью "Марадона" на спине и даже выстроились в форме этого числа.

Смотрите трогательные кадры.

Сама же игра, которая прошла минувшей ночью по европейскому времени, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ривер Плейт". Напомним, чемпионат Аргентины прервали весной из-за коронавируса и в этом году решили не возобновлять.

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Читайте о том, что фанаты Марадоны делают прически с его портретом.

Смотрите, как прощались с Марадоной в итальянском "Наполи":

"Наполи" прощается с Диего Марадоной

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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