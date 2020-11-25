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Врачи два часа пытались спасти Марадону. Подробности смерти легенды футбола

25 ноября, 23:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Родственники хотели отправить Марадону на реабилитацию на Кубу, но не успели

Аргентинское издание Clarin опубликовало некоторые подробности смерти Диего Марадоны. Как мы писали ранее, у легендарного футболиста остановилось сердце. Декомпенсация сердечной деятельности случилась в 10 часов утра по местному времени (15:00 по Киеву), а в 12:00 медики констатировали его смерть. Врачи два часа пытались спасти жизнь Марадоны, однако все их попытки не увенчалась успехом.

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В последние дни его семья и окружение заметили, что Марадона был "очень встревожен и нервничал", поэтому возникла идея отправить его на Кубу для реабилитации, где он уже провел несколько лет, борясь со своей зависимостью от кокаина.

Судебные источники подтвердили, что вскрытие начнется в 18:00 (23:00), чтобы точно определить, что случилось с Диего.

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Напомним, что в начале ноября Марадона был доставлен в больницу, где ему сделали экстренную операцию на головном мозге. Он был госпитализирован из-за сильного стресса, однако компьютерная томография обнаружила у него субдуральную гематому. Марадона успешно перенес операцию по устранению проблемы и спустя несколько дней был выписал из больницы.

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Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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футбол футболист Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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