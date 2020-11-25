Врачи два часа пытались спасти Марадону. Подробности смерти легенды футбола

Родственники хотели отправить Марадону на реабилитацию на Кубу, но не успели

Аргентинское издание Clarin опубликовало некоторые подробности смерти Диего Марадоны. Как мы писали ранее, у легендарного футболиста остановилось сердце. Декомпенсация сердечной деятельности случилась в 10 часов утра по местному времени (15:00 по Киеву), а в 12:00 медики констатировали его смерть. Врачи два часа пытались спасти жизнь Марадоны, однако все их попытки не увенчалась успехом.

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В последние дни его семья и окружение заметили, что Марадона был "очень встревожен и нервничал", поэтому возникла идея отправить его на Кубу для реабилитации, где он уже провел несколько лет, борясь со своей зависимостью от кокаина.

Судебные источники подтвердили, что вскрытие начнется в 18:00 (23:00), чтобы точно определить, что случилось с Диего.

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Напомним, что в начале ноября Марадона был доставлен в больницу, где ему сделали экстренную операцию на головном мозге. Он был госпитализирован из-за сильного стресса, однако компьютерная томография обнаружила у него субдуральную гематому. Марадона успешно перенес операцию по устранению проблемы и спустя несколько дней был выписал из больницы.

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Видео: Сегодня

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