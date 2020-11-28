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Фанаты Марадоны делают прически с его портретом (фото)

28 ноября, 19:11

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Поклонники умершего легендарного футболиста пытаются сохранить память о нем разными способами

Неожиданная смерть Диего Марадоны повергла в шок миллионы футбольных фанатов по всему миру. После похорон кумира его поклонники идут на разнообразные шаги, чтобы подольше оставить с собой память об аргентинской звезде.

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В столице Колумбии, Боготе, изображение Марадоны стали воплощать... на прическах. Причем, парикмахеры не просто повторяют некогда черные кудри Диего, а выбривают его лик на головах болельщиков. Делают это мастерски, вот только владельцы причесок смогут увидеть оригинальный портрет лишь в зеркалах. Хотя, возможно, их целью является желание показать изображение футболиста на своих головах окружающим.

Напомним, что один из лучших футболистов минувшего века умер в среду в своем доме из-за остановки сердца. Предполагается, что проблемы со здоровьем стали следствием употребления наркотиков и алкоголя.

Читайте также:друг Марадоны рассказал, что его наследникам делить нечего – "у Марадоны украли почти все".

Смотрите, как в Неаполе попрощались с Марадоной перед матчем:

"Наполи" прощается с Диего Марадоной
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фото Колумбия футбол Диего Марадона прически
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