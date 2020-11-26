Юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего

По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая

Юрист Диего Марадоны, скончавшегося в возрасте 60 лет, обвинил врачей в недосмотре легендарного аргентинца, что могло ускорить его кончину.

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Прямая трансляция церемонии прощания с Диего Марадоной

"Необъяснимо, что в течение двенадцати часов мой друг не получал внимания и оставался без присмотра со стороны медицинского персонала, который должен был этим заниматься. Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт нельзя упускать из виду, и я попрошу расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: "Ты мой солдат, действуй без жалости", – заявил юрист Марадоны Матиас Морла в комментарии Infobae, сославшись на отчет о смерти Диего, подготовленный прокуратурой муниципалитета Сан-Исидро

Фото: REUTERS/Christopher Pike

Напомним, что в начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому из-за риска кровоизлияния в мозг. Проблема развилась на фоне психического и физического состояния Диего, которое ухудшилось из-за его пристрастия к алкоголю и наркотикам в былые годы.

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После выписки из больницы Марадона поселился в своем новом доме в Тигре вместе с медсестрой, которая, как сообщалось, наблюдала за ним 24 часа в сутки.

Тем не менее 26 ноября сердце Марадоны остановилось. Врачи два часа пытались спасти Марадону, однако все их усилия не увенчалась успехом.

Видео: Сегодня

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