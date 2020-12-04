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Священники против переименования стадиона "святого" в честь Марадоны

4 декабря, 17:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Они согласны, если арена сохранит свое старое название и при этом уважит легендарного футболиста

Группа священников из Неаполя выступила против переименования стадиона "Наполи" "Сан Паоло" в честь бывшего нападающего команды Диего Марадоны, ушедшего из жизни 25 ноября. как мы писали ранее, врач Марадоны находится под следствием, но заверяет, что врачебной ошибки не было.

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Мэр Неаполя Луиджи Де Магистрис пообещал переименовать арену в ближайшее время, однако служители церкви обратились с открытым письмом к архиепископу Крешенцио Сепе, где указали на недопустимость такого шага.

"Стадион "Сан Паоло" должен называться по имени святого, который познакомил нас с Христом. Мы согласны с тем, если в названии будет и Святой Павел, и Марадона – по аналогии с миланским "Сан-Сиро – Джузеппе Меацца". Компромисс между сохранением веры и чествованием чемпиона будет верным решением", – говорится в письме, текст которого приводит Il Mattino.

Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. Он дважды становился чемпионом Италии, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

Видео: Сегодня

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стадион Наполи Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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