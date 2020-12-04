Коронавирус гонит клубы на улицу: ради зрителей в НХЛ хотят играть без крыши

Коронавирус выгоняет клубы на улицу. Уже четыре команды НХЛ рассматривают возможность проведения домашних матчей сезона на открытом воздухе, если это позволит пустить зрителей на трибуны. Напомним, что в прошлом сезоне "Тампа-Бэй Лайтнинг" второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли.

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Как сообщает Sportsnet, играть на улице намереваются "Лос-Анджелес", "Питтсбург", "Бостон" и "Анахайм". Хотя ни один из клубов пока не дал комментариев по этому поводу.

"Даллас" и "Нэшвилл" собрали полный стадион на "Зимней классике" НХЛ / Фото: Reuters

Вероятность проведения матчей на открытом воздухе оценивается как низкая, так как возрастает стоимость проведения таких игр, а также требуется одобрение со стороны игроков и соперников. Но при этом уже много лет существует "Зимняя классика" НХЛ, когда поединок 1 января проводят на открытом воздухе.

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Напомним, в НХЛ еще не определились с датой старта нового сезона. Тогда как НБА собирается начать сезон-2020/2021 уже 22 декабря и сейчас проверяет состояние здоровья баскетболистов.

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