"Тампа-Бэй Лайтнинг" второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли

Во вторник утром по киевскому времени за океаном завершился сезон 2019/2020 в Национальной хоккейной лиге. В финальном противостоянии до четырех побед "Тампа-Бэй" обыграла "Даллас" в шести матчах – 4:2. Последнюю встречу "Молнии" взяли со счетом 2:0. Недавно "Тампа-Бэй" разгромила "Даллас" в третьей игре финала Кубка Стэнли.

Реклама

Победу "Тампе" в последнем поединке плей-офф принесли центрфорварды Брейден Пойнт и Блейк Коулмен, забросив по шайбе в первом и втором периодах. "Звезды" Техаса так и не смогли забросить хотя бы одну шайбу. Смотрите обзор матча.

Эта победа в Кубке Стэнли стала второй для клуба из Флориды, созданного в 1993 году. Смотрите также церемонию награждения "Тампы-Бэй".

Реклама

Первый раз "Тампа" завоевывала самый престижный трофей мирового хоккея в 2004 году, когда обыграла в финале "Калгари Флеймз". Победу команде в седьмом матче принес дубль украинца Руслана Федотенко.

Читайте также: Тренер сборной Беларуси покинул свой пост, протестуя против насилия.

Напомним, что в 2019 году "Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли в финале у "Бостона":

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама