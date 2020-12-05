Он был Марадоне, как отец, а ему отключили ТВ, чтобы скрыть смерть Диего

Родные ищут способ, чтобы как можно мягче сообщить тренеру о смерти его легендарного подопечного

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября спустя несколько недель после операции на головном мозге от сердечного приступа. Кончина знаменитого футболиста вызвала шок по всему миру, а на родине Диего тысячи фанатов вышли на улицы, чтобы попрощаться со своим кумиром.

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Но один человек, который любил Марадону, как собственного сына, так и не узнал о его смерти. Речь о Карлосе Сальвадоре Билардо, бывший тренер сборной Аргентины, под руководством которого Марадона стал чемпионом мира в 1986 году. У них были очень близкие отношения, поэтому новость о смерти Диего стала бы для него сильным ударом, а в свои 82 года он не может похвастаться хорошим здоровьем.

Фото: elfutbolero.us

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Поэтому родственники выключили ему свет и отключили телевизор, чтобы Билардо не узнал трагическую новость.

Его брат Хорхе, который заботится о знаменитом тренере в последние годы, рассказал, что раздумывает о том, как сообщить Карлосу о смерти Марадоны. Один из вариантов – это собрать нескольких бывших игроков того чемпионского состава, чтобы они вместе посидели, поговорили и рассказали об уходе Диего, сообщает elfutbolero.us.

Также мы писали, что врач Марадоны находится под следствием, но заверяет, что врачебной ошибки не было. Леопольдо Луке подтвердил, что футболист годами боролся со злоупотреблением психоактивными веществами.

Видео: Сегодня

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