Українська
$ 28,3
34,4
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Он был Марадоне, как отец, а ему отключили ТВ, чтобы скрыть смерть Диего

5 декабря, 19:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Родные ищут способ, чтобы как можно мягче сообщить тренеру о смерти его легендарного подопечного

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября спустя несколько недель после операции на головном мозге от сердечного приступа. Кончина знаменитого футболиста вызвала шок по всему миру, а на родине Диего тысячи фанатов вышли на улицы, чтобы попрощаться со своим кумиром.

Реклама

Читайте также: "В такой комнате вы бы сами умерли": жена в ужасе от условий последних дней жизни Марадоны

Но один человек, который любил Марадону, как собственного сына, так и не узнал о его смерти. Речь о Карлосе Сальвадоре Билардо, бывший тренер сборной Аргентины, под руководством которого Марадона стал чемпионом мира в 1986 году. У них были очень близкие отношения, поэтому новость о смерти Диего стала бы для него сильным ударом, а в свои 82 года он не может похвастаться хорошим здоровьем.

Фото: elfutbolero.us

Фото: elfutbolero.us

В тренде
"Заря" обыграла "Лестер"! Но потеряла шансы на евровесну
Реклама

Поэтому родственники выключили ему свет и отключили телевизор, чтобы Билардо не узнал трагическую новость.

Его брат Хорхе, который заботится о знаменитом тренере в последние годы, рассказал, что раздумывает о том, как сообщить Карлосу о смерти Марадоны. Один из вариантов – это собрать нескольких бывших игроков того чемпионского состава, чтобы они вместе посидели, поговорили и рассказали об уходе Диего, сообщает elfutbolero.us.

Также мы писали, что врач Марадоны находится под следствием, но заверяет, что врачебной ошибки не было. Леопольдо Луке подтвердил, что футболист годами боролся со злоупотреблением психоактивными веществами.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сборная Аргентины Диего Марадона Карлос Билардо

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)
Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)Футбол
Луческу обвинил лично игрока
Луческу обвинил лично игрока "Динамо" в двух голах от "Ювентуса"Лига чемпионов
Последние слова Марадоны перед смертью
Последние слова Марадоны перед смертьюФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Ла Лиги
Прогноз Александра Шовковского на матчи Ла ЛигиФутбол
Сексуальная дочь известного футболиста выпустила календарь в бикини: горячие фото Бьянки
Сексуальная дочь известного футболиста выпустила календарь в бикини: горячие фото БьянкиФутбол
"Завали свое е***о!" Грязная ругань Милевского на призыв заступиться за осужденную "Мисс Беларусь"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять