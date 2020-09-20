Невероятно! Подопечный Моуринью забил четыре гола за матч с передач одного и того же игрока

В матче второго тура английской Премьер-лиги между "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом", который завершился победой гостей 5:2, случилось историческое для этого национального чемпионата событие. Южнокорейский форвард "шпор" Сон Хын Мин оформил в этом поединке покер, забив все свои четыре мяча после передач одного и того же игрока – Гарри Кейна. Ранее подобного в АПЛ не случалось.

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Отметим, что сам Кейн отметился голом в концовке встречи "Саутгемптон" – "Тоттенхэм", набрав суммарно 5 очков (1+4) по системе "гол+пас". Результативных действий в активе Гарри могло оказаться еще больше, но мяч, забитый им уже на третьей минуте, был отменен после просмотра VAR из-за офсайда.

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Сон Хын Мин / Фото: Reuters

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Добавим, что в матче с "Саутгемптоном" в заявке "шпор" не было Гарета Бейла, которого "Тоттенхэм" накануне арендовал у "Реала". Знаменитый валлиец, недавно травмировавший колено, сможет помочь команде Жозе Моуринью на поле не ранее октября.

Смотрите, как Сон Хын Мин забивал в прошлом сезоне победителю Лиги чемпионов "Баварии"

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