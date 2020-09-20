"Невозможно сказать "нет": нападающий сборной Португалии перешел в "Ливерпуль"

За Диогу Жоту мерсисайдцы заплатили более 40 миллионов евро

"Ливерпуль" объявил об еще одном супертрансфере. Напомним, накануне мерсисайдцы купили у "Баварии" Тьяго Алькантару, а теперь игроком клуба стал нападающий Диогу Жота, выступавший ранее за "Вулверхэмптон".

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В составе "волков" 23-летний футболист провел 67 матчей в Премьер-лиге и забил 16 мячей. Также на его счету 9 голов в Лиге Европы прошлого сезона, где английский клуб дошел до четвертьфинала.

"Это действительно волнующий момент для меня и моей семьи. Это одна из лучших команд в мире – лучшая на данный момент, потому что они чемпионы мира. Когда вы смотрите Премьер-лигу, вы всегда видите "Ливерпуль" как одну из крупнейших команд в стране, поэтому невозможно сказать "нет", – признался официальному сайту "Ливерпуля" Диогу.

Согласно данным transfermarkt.com, "Ливерпуль" заплатил за португальца 44,7 миллиона евро, хотя его ориентировочная трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро. Ранее он успел поиграть в таких командах как "Порту" и мадридский "Атлетико". В составе сборной Португалии Жота становился победителем Лиги наций.

Смотрите, как Диогу Жота забивал свой первый гол за сборную Португалии:

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