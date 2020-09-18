"Ливерпуль" объявил о супертрансфере победителя Лиги чемпионов

Чемпион Англии "Ливерпуль" на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары. Полузащитник сборной Испании подписал с "красными" долгосрочный контракт и стал вторым летним новичком клуба после Константиноса Цимикаса в августе.

"Это потрясающее чувство. Я очень долго ждал этого момента и очень, очень счастлив быть здесь. Проходят годы, вы пытаетесь выиграть как можно больше – а когда вы выигрываете, вы хотите выиграть еще больше. Думаю, у нас одинаковые цели: я хочу достичь всех целей, выиграть как можно больше трофеев", – сказал Алькантара.

Реклама

Тьяго четыре раза становился чемпионом Испании в составе "Барселоны" и семь раз выигрывал Бундеслигу с "Баварией". Также он дважды побеждал в Лиге чемпионов – по разу в составе каждой из команд. Также на счету 29-летнего полузащитника 36 матчей и два гола за сборную Испании.

Как мы писали ранее, изначальная сумма трансфера Тьяго Алькантары в "Ливерпуль" составит 20 млн фунтов (почти 22 млн евро), которые будут выплачены "Баварии" в течение действия контракта испанца с мерсисайдцами. Еще 5,5 млн евро могут составить бонусы для "Баварии" за победы Алькантары в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Смотрите, как сборная Испании с Алькантарой в составе разгромила Украину:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама