Победитель Лиги чемпионов водит за нос "Баварию", выбирая между грандами

Руководство немецкой "Баварии" рассержено действиями своего хавбека Тьяго Алькантары, который занял непонятную позицию по поводу своего будущего в клубе. 29-летний игрок сборной Испании вроде собирался покинуть мюнхенскую команду, однако Алькантара передумал уходить из "Баварии" после победы в Лиге чемпионов.

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Теперь же сын чемпиона мира 1994 года в составе сборной Бразилии Мазиньо не хочет продлевать контракт с немецким клубом, о чем сайту Sport1.de рассказал президент "Баварии" Ули Хенесс:

"Мы согласовали с Тьяго новый контракт на четыре года, но через несколько дней он сказал: "Мне нужен новый вызов". Думаю, у него есть соглашение с "Ливерпулем" или "Манчестер Юнайтед". Или даже с обоими. И теперь эти клубы блефуют. Ни один из них не связывался с "Баварией" официально. Они пытаются шантажировать "Баварию", пытаясь заставить продать Алькантару по дешевке. Вероятно, они буду ждать до последних дней трансферного окна и сделают скромное предложение. Это будут жаркие три недели до 5 октября".

Ранее сообщалось, что Алькантара – в ТОП-3 самых эффективных футболистов Европы. Его контракт истекает летом 2021 года.

Смотрите, как Тьяго забивал в составе "Баварии":

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