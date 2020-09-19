"Челси" – "Ливерпуль": онлайн суперматча чемпионата Англии

В воскресенье, 20 сентября, состоится первый суперматч нового сезона в Англии, а, может, и во всей Европе. В рамках второго тура Премьер-лиги "Челси" на домашнем стадионе "Стемфорд Бридж" примет чемпиона прошлого сезона "Ливерпуль". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция с описанием всех ключевых моментов.

"ЧЕЛСИ" – "ЛИВЕРПУЛЬ"

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В стартовом туре обе команды одержали зрелищные победы. "Челси" в гостях одолел "Брайтон" со счетом 3:1, а в составе команды дебютировали звездные новички Кай Хаверц и Тимо Вернер. Правда, забитыми голами отметились не они, а Жоржиньо, Рис Джеймс и Курт Зума.

"Ливерпуль" начал сезон с победы над новичком Премьер-лиги "Лидсом". Поединок выдался для команды Юргена Клоппа не самым легким – победу со счетом 4:3 мерсисайдцам удалось вырвать лишь за две минуты до завершения основного времени. Зато поединок продемонстрировал, что лидер команды Мохамед Салах, оформивший хетр-трик, находится в отличной форме. Еще один мяч на свой счет записал Вирджил ван Дейк.

Противостояние "Челси" и "Ливерпуля" длится уже более 100 лет. Первый матч между собой команды провели еще в 1907 году. Правда, лезть в такие исторические дебри нет никакого смысла, лучше мы вспомним, как команды играли между собой в предыдущем поединке. А было это в 37-м туре прошлого чемпионата. Тогда "Ливерпуль" обыграл "Челси" со счетом 5:3 и фактически лишил лондонцев третьего места в Премьер-лиге. Поэтому команда Фрэнка Лэмпарда будет иметь сегодня дополнительный стимул для победы.

К сегодняшнему матчу "Челси" подходит с немалыми кадровыми потерями. По разным причинам в матче не сыграют Билли Гилмур, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Тьяго Силва и Бенджамин Чилуэлл.

У "Ливерпуля" в лазарете находятся Алекс Окслейд-Чемберлен, Джердан Шакири, а Константинос Цимикас отбывает карантин. К слову, в пятницу мерсисайдцы завершили трансфер Тьяго Алькантары из "Баварии", однако вряд ли в воскресенье он появится на поле.

Букмекеры о матче "Челси" – "Ливерпуль":

Букмекеры с небольшим преимуществом отдают предпочтение "Ливерпулю": коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 2.17, на ничью – 3.80, на победу "Челси" – 3.25.

Где смотреть матч "Челси" – "Ливерпуль":

Матч "Челси" – "Ливерпуль" в прямом эфире покажут на телеканале Setanta Ukraine, который доступен на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Челси" играл в Лиге чемпионов против "Баварии":

А так "Ливерпуль" уступил "Атлетико":

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