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"Ливерпуль" купил победителя Лиги чемпионов: он будет новой "шестеркой"

17 сентября, 14:12

Олег Люлька Олег Люлька

За Тьяго Алькантару "Бавария" гарантированно получит 22 млн евро. Еще 5 млн могут составить бонусы

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что мюнхенский клуб договорился о продаже в "Ливерпуль" 29-летнего полузащитника Тьяго Алькантары. Об этом сообщает журналист Хайко Ниддерер у себя в Twitter. Ранее мы писали, что Алькантара водит "Баварию" за нос.

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Как сообщает журналистка Мелисса Редди в Twitter, изначальная сумма трансфера Тьяго Алькантары в "Ливерпуль" составит 20 млн фунтов (почти 22 млн евро), которые будут выплачены "Баварии" в течение действия контракта испанца с мерсисайдцами. Еще 5,5 млн евро могут составить бонусы для "Баварии" за победы Алькантары в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Тьяго Алькантара

Тьяго Алькантара / Фото: Reuters

Уже сегодня Тьяго Алькантара, на которого также претендовал "Манчестер Юнайтед", пройдет в "Ливерпуле" медицинское обследование. За свою новую команду полузащитник будет выступать под 6-м номером, освободившимся после перехода защитника Деяна Ловрена в "Зенит".

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Отметим, что Тьяго является воспитанником "Барселоны", цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешел в "Баварию". В минувшем сезоне он помог мюнхенцам выиграть Лигу чемпионов.

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Ливерпуль Бавария Тьяго Алькантара трансфер
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