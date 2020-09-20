Альпака сорвала футбольный матч в Англии: забавное видео

Во время матча одной из низших лиг Англии между "Карлтон Атлетик" и "Илкли Таун" на поле выбежала альпака. Животное перепрыгнуло через ограждение и спокойно прогулялось по футбольному полю в сторону лавки запасных. В результате поединок пришлось на время остановить, пока альпаку не убрали с поля.

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Футбольные матчи нередко прерываются из-за посторонних на футбольном поле. Однако самый памятный случай произошел на финале Лиги чемпионов в Мадриде между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0), когда на поле выбежала блондинка в купальнике. Позже оказалось, что это была Кинси Волански. За сутки девушка обрела мировую популярность и несколько миллионов подписчиков в соцсетях, хоть ей и пришлось затем выплатить круглую сумму в виде штрафа.

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Также мы писали, что немецкая команда пропустила 37 голов, соблюдая "социальную дистанцию" на поле. Игроки клуба "Рипдорф" не вступали в контакт с соперниками, боясь заразиться коронавирусом.

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