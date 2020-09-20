"Манчестер Юнайтед" со скандальным пенальти проиграл стартовый матч в Англии

Донни ван де Бек забил гол в дебютном матче, но этого не спасло его команду от поражения

"Манчестер Юнайтед" стартовал в новом чемпионате Англии с неожиданного домашнего поражения от "Кристал Пэлас". Напомним, что первый тур манкунианцы пропускали из-за участия в еврокубковых матчах в августе. А в стартовом поединке сезона подопечные Уле Гуннара Сульшера пропустили гол уже на седьмой минуте.

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Во втором тайме арбитр с помощью системы VAR углядел игру рукой в штрафной "Красных дьяволов" и назначил пенальти. Но Джордан Айю не сумел переиграть с "точки" Давида де Хеа. Тем не менее, ассистенты подсказали рефери, что испанский голкипер вышел из ворот до удара, и тот назначил повторный 11-метровый. На этот раз исполнять его вызвался экс-игрок "МЮ" Вильфрид Заа и сделал это безукоризненно.

Через несколько минут "МЮ" усилиями новичка Донни ван де Бека сократил отставание, но незадолго до перерыва все тот же Заа восстановил преимущество "Кристал Пэлас" в два мяча, которое продержалось до самого финального свистка.

"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" – 1:3

Голы: ван де Бек (80) – Таунсенд (7), Заа (74, пен, 85)

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"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Бруну Фернандеш, Мактомини, Погба (ван де Бек, 67), Джеймс (Гринвуд, 46), Марсьяль, Рашфорд.

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"Кристал Пэлас": Гуаита, Сако, Уорд, Митчелл, Шлупп (Эзе, 75), Макартур, Куяте, Таунсенд, Маккарти (Миливоевич, 88), Заа, Айю (Батшуайи, 81).

Предупреждения: Уорд (55), Фосу-Менса (58), Магуайр (64).

Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" проиграл в полуфинале Лиги Европы:

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