"Тоттенхэм" объявил об аренде Бейла, которому будет платить лишь треть зарплаты

Гарет будет стоить "шпорам" 240 тысяч евро в неделю. Остальную часть оклада валлийца покроет "Реал"

"Тоттенхэм Хотспур" официально объявил о переходе вингера "Реала" Гарета Бейла на правах аренды. "Бэйл вернулся. Добро пожаловать домой, Гарет", – говорится в сообщении лондонского клуба в Twitter. Напомним, полностью отделаться от капризного валлийца мадридцам не удалось – Бейл продолжает принадлежать "Реалу" до лета 2022 года.

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Сообщение о возвращении Бейла "Тоттенхэм" подкрепил эффектным роликом с голами, которые Гарет забил в начале своей карьеры, защищая цвета "шпор".

Напомним, в свое время, в 2013 году, "Реал" приобрел Бейла именно у "Тоттенхэма" за рекордные на тот момент 100 миллионов евро. Но со временем Гарет сдал, а в минувшем сезоне только портил нервы главному тренеру "сливочных" Зинедину Зидану. Посмотрим теперь, как у 31-летнего валлийца сложится с Жозе Моуринью.

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Добавим, что, по данным британских СМИ, президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви будет платить Бейлу 240 тысяч евро в неделю. Оставшуюся часть оклада – 415 тысяч в неделю – Гарету продолжит выплачивать "Реал".

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Таким образом суммарно за неполный сезон, до конца июня следующего года, Гарет Бейл обойдется "Тоттенхэму" в 9,8 млн евро. Из-за недавней травмы колена и неполноценной подготовки в межсезонье, валлиец поможет "шпорам" на поле не ранее октября.

Смотрите, как забивает Гарет Бейл

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