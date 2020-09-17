Мадридскому "Реалу" наконец-то удалось отделаться от Гарета Бейла

Похоже, эпопея с пребыванием Гарета Бейла в "Реале" подошла к концу. Некогда один из самых быстрых игроков планеты в последнее время стал обузой для мадридского клуба. Неделю назад писали, что "Реал" готов платить часть зарплаты Бейла, только бы избавиться от валлийца.

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И вот 31-летний атакующий полузащитник покидает Испанию. Британские СМИ сегодня сообщают, что Гарет проходит медосмотр в английском "Тоттенхэме" – клубе, откуда он и ушел в "Реал" в 2013 году. Тогда большой любитель гольфа с трансферной ценой в 100 миллионов евро стал самым дорогим футболистом мира. Сейчас его оценивают "всего" в 28 млн. Причем, возможно, что испанцы продадут его даже дешевле.

Интересно, что вместе с Бейлом в Лондон полетел еще один игрок "Реала" – левый защитник Серхио Регилон, который сыграл весь матч против сборной Украины в Лиге наций. 23-летний уроженец Мадрида, скорее всего, будет отдан команде Жозе Моуринью в аренду. Официальные подробности соглашения ожидаются после прохождения медицинских процедур.

Недавно Бейл потроллил главного тренера "Реала", притворившись спящим.

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Смотрите, как Гарет забивал за сборную Уэльса в ворота хорватов:

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