"Реал" готов платить часть зарплаты Бейла, только бы избавиться от звезды Уэльса

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом больше не нуждается в услугах валлийского нападающего Гарета Бэйла. Испанский клуб даже готов пойти на некоторые уступки, чтобы избавиться от лидера сборной Уэльса. Ранее Бейл во время матча потроллил главного тренера "Реала", притворившись спящим.

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Как сообщает The Telegraph, мадридский клуб даже согласен и дальше выплачивать половину зарплаты 31-летнего Бейла, которая составляет 600 тысяч фунтов в неделю. В "Реале" уверены, что это должно поспособствовать переходу футболиста в другой клуб. Тогда как контракт с игроком рассчитан до июня 2022 года.

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"Сливочные" жалеют, что год назад заблокировали трансфер Гарета в Китай. Хотя уже этим летом с "Реалом" контактировали представители английской Премьер-лиги, которым и сообщили о готовности погасить 50% оклада валлийского форварда. Сам Бейл тоже хотел бы вернуться в АПЛ, откуда в 2013 году он и перебрался в "Реал" из "Тоттенхэма" за рекордные на тот момент 85 млн фунтов.

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Ранее появлялась информация, что Гарет из-за травмы не принимал участия в тренировках мадридской команды после возвращения из сборной Уэльса.

Смотрите, как Бейл забивал за "Реал"

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