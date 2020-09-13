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"Реал" готов продать Гарета Бейла дешевле Цыганкова

13 сентября, 11:56

Александр Трикиша Александр Трикиша

Потенциальных покупателей отпугивает высокая зарплата самого футболиста

Мадридский "Реал" намерен продать Гарета Бейла до закрытия трансферного окна. На этом настаивает лично главный тренер команды Зинедин Зидан. Он не хочет видеть валлийца в раздевалке команды. Ранее Бейл во время матча потроллил главного тренера "Реала", притворившись спящим. Однако, испанский клуб пока не имеет предложений о покупке скандального валлийца.

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Тем не мене, по информации El Mundo Deportivo, больше всех в услугах Бейла заинтересован "Манчестер Юанйтед". По информации источника, мадридский клуб готов продать валлийца за 20 миллионов евро. Это даже дешевле, чем "Динамо" планирует заработать на продаже Виктора Цыганкова!

Впрочем, потенциальных покупателей отпугивает запросы самого футболиста. В "Реале" Бейл зарабатывает 15 миллионов евро в год – он является самым высокооплачиваемым игроком в команде, но не подтверждает это реноме на поле.

Ходят слухи, что "Реал" готов платить Бейлу зарплату на протяжении еще одного года из двух оставшихся по контракту, чтобы облегчить его переход в другую команду. Добавим, что трансферное окно закроется 5 октября.

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Смотрите, как Бейл забивал за "Реал":

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Гарет Бейл

Источник: Сегодня|Спорт

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