"Реалу" не удалось продать Бейла в английский "Тоттенхэм"

Капризный футболист мадридского "Реала" Гарет Бейл пока что говорит испанскому клубу "До свидания", а не "Прощай". Вчера сообщалось, что мадридскому "Реалу" наконец-то удалось отделаться от Гарета Бейла. Но сегодня стало известно, что 31-летний атакующий полузащитник уезжает в "Тоттенхэм" в аренду.

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О том, что "Реал" не продал англичанам Гарета, сообщил его агент Джонатан Барнетт испанскому изданию AS. Следующий сезон он проведет в Лондоне на правах аренды. Причем испанский гранд будет платить половину зарплаты Бейлу, а вторую, видимо, возьмет на себя "Тоттенхэм". В пятницу ожидается подписание контракта игрока с клубом. Интересно, что соглашение парня с мадридцами действует до лета 2022 года, так что в следующем году снова встанет вопрос его будущего.

Напомним, что "Реал" приобрел футболиста сборной Уэльса в 2013 году именно у "шпор" за рекордные на тот момент 100 миллионов евро. Но со временем Гарет сдал, и в последние месяцы главный тренер команды Зинедин Зидан очень хотел от него избавиться. Тем более, что парень портил атмосферу в раздевалке "королевского" клуба.

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