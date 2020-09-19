Прогноз, расписание и результаты 2-го тура чемпионата Англии

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 2-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Накануне центрального матча тура против "Челси" "Ливерпуль" объявил о супертрансфере победителя Лиги чемпионов.
Суббота, 19 сентября
14:30 "Эвертон" – "Вест Бромвич"
Букмекеры: 1.55 – 4.25 – 6.00
17:00 "Лидс" – "Фулхэм"
Букмекеры: 1.67 – 4.00 – 5.00
19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас"
Букмекеры: 1.33 – 5.25 – 9.25
22:00 "Арсенал" – "Вест Хэм"
Букмекеры: 1.60 – 4.10 – 5.50
Воскресенье, 20 сентября
14:00 "Саутгемптон" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 3.10 – 3.30 – 2.35
16:00 "Ньюкасл" – "Брайтон"
Букмекеры: 2.60 – 3.20 – 2.85
18:30 "Челси" – "Ливерпуль"
Букмекеры: 3.10 – 3.70 – 2.20
21:00 "Лестер" – "Бернли"
Букмекеры: 1.60 – 4.00 – 5.75
Понедельник, 21 сентября
20:00 "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед"
Букмекеры: 2.70 – 3.20 – 2.70
22:15 "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити"
Букмекеры: 6.50 – 4.50 – 1.48
Матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямой трансляции на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.
Смотрите, как "Челси" играл с "Баварией" в Лиге чемпионов:
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