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Прогноз, расписание и результаты 2-го тура чемпионата Англии

19 сентября, 13:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все о поединках 2 тура чемпионата Англии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 2-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Накануне центрального матча тура против "Челси" "Ливерпуль" объявил о супертрансфере победителя Лиги чемпионов.

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Суббота, 19 сентября

14:30 "Эвертон" – "Вест Бромвич"
Букмекеры: 1.55 – 4.25 – 6.00

17:00 "Лидс" – "Фулхэм"
Букмекеры: 1.67 – 4.00 – 5.00

19:30 "Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас"
Букмекеры: 1.33 – 5.25 – 9.25

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22:00 "Арсенал" – "Вест Хэм"
Букмекеры: 1.60 – 4.10 – 5.50

Воскресенье, 20 сентября

14:00 "Саутгемптон" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 3.10 – 3.30 – 2.35

16:00 "Ньюкасл" – "Брайтон"
Букмекеры: 2.60 – 3.20 – 2.85

В тренде
Состояние Михаэля Шумахера не улучшится. Всему виной нерешительность врачей в первые часы

18:30 "Челси" – "Ливерпуль"
Букмекеры: 3.10 – 3.70 – 2.20

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21:00 "Лестер" – "Бернли"
Букмекеры: 1.60 – 4.00 – 5.75

Понедельник, 21 сентября

20:00 "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед"
Букмекеры: 2.70 – 3.20 – 2.70

22:15 "Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити"
Букмекеры: 6.50 – 4.50 – 1.48

Матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямой трансляции на канале Setanta Ukraine, который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Смотрите, как "Челси" играл с "Баварией" в Лиге чемпионов:

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расписание результаты чемпионат Англии

Источник: Сегодня|Спорт

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