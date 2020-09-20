"Челси" – "Ливерпуль": где смотреть матч чемпионата Англии

Список трансляций матча чемпионата Англии на ТВ и в интернете

В воскресенье, 20 сентября, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" "Челси" сразится с "Ливерпулем". Матч состоится в рамках второго тура чемпионата Англии и начнется в 18:30 по киевскому времени. "Челси" – "Ливерпуль" смотреть онлайн можно будет с помощью нашей текстовой трансляции. Также поединок в прямом эфире покажут на телеканале Setanta Ukraine, который доступен на сервисе OLL.TV.

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Команды начали новый сезон с побед – "Челси" на выезде обыграл "Брайтон" (3:1), а "Ливерпуль" не без проблем справился с "Лидсом" (4:3). Но сегодня кому-то, а может, и обеим командам придется потерять очки.

К слову, букмекеры считают, что победу сегодня одержит "Ливерпуль": коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 2.17, на ничью – 3.80, на победу "Челси" – 3.25. Хотя самым вероятным счетом является ничья 1:1 (7.80), следующей идет победа "Ливерпуля" 2:1 (8.90).

"Челси" стал главным ньюсмейкером межсезонья. Команда Фрэнка Лэмпарда начала усиливаться задолго до конца сезона и подписала контракты со звездными новичками Хакимом Зиешом, Тимо Вернером, Беном Чилвеллом и Кайем Хаверцом. Суммарно на эту четверку Роман Абрамович потратил 223 миллиона евро!

"Ливерпуль" вел себя на трансферном рынке намного скромнее, но тоже неплохо усилился. Чемпион Англии пополнил состав Константиносом Цимикасом, Тьяго Алькантарой и Диогу Жотой. Покупки обошлись "Ливерпулю" в 87 млн евро.

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Где смотреть матч "Челси" – "Ливерпуль":

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Setanta Sports Ukraine HD

Belarus 5 TV (Беларусь)

Canal+ Sport (Франция)

Canal+ Sport HD (Польша)

Cytanet LIVE (Грузия)

Okko Sport Russia (Россия)

Premier Sport HD (Чехия/Словакия)

S Sport 1 (Турция)

Setanta Qazaqstan HD

Sky Sport 1 HD Germany

Sky Sport Football Italia/HD

Sport 1 Israel / HD

SportKlub 1 (Словения)

SportKlub 2 (Хорватия)

SportKlub 2 (Сербия)

TV3 Sport HD Baltic

Смотрите, как "Челси" играл в Лиге чемпионов против "Баварии":

А так "Ливерпуль" уступил "Атлетико":

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