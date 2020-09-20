Гол из-под Ярмоленко: "Вест Хэм" по вине украинца проиграл "Арсеналу"

Команда украинца уступила в лондонском дерби, пропустив решающий мяч после ошибки Андрея в обороне

Крайне неудачным выдался для украинского легионера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко матч второго тура чемпионата Англии против "Арсенала". Команда экс-динамовца проиграла выездное лондонское дерби со счетом 1:2, при этом победный для себя мяч "канониры" забили после позиционной ошибки Ярмоленко.

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Как и в матче первого тура против "Ньюкасла" (0:2), тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес выпустил Андрея Ярмоленко не в стартовом составе, а на замену. В этот раз – на 83-й минуте. На тот момент счет был равным – 1:1. И буквально спустя две минуты "Арсенал" забил решающий гол.

Ярмоленко – вероятно, еще не освоившись на поле после выхода на замену – позволил пройти себе за спину передаче от игрока "Арсенала" Сака. Выпорхнув из-под украинца, мяч подхватил Себальос и покатил на Нкетиа, которому оставалось лишь поразить пустые ворота "Вест Хэма".

Ярмоленко не скрывал своей досады, после пропущенного гола сделав прыжок злости вокруг своей оси и отчаянно взмахнув руками. Команда Андрея потерпела второе поражение в двух матчах английской Премьер-лиги и закрепилась в числе аутсайдеров турнира. Вряд ли о таком старте нового сезона мечтал Ярмоленко.

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Гол Нкетиа. Фото – Reuters

Ранее мы писали, что на Ярмоленко вслед за Китаем появились претенденты в США. Но для самого 30-летнего футболиста приоритетом остается место в основном составе "Вест Хэма".

Смотрите, как Ярмоленко забивает за сборную Украины

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