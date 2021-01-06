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"Мог бы открыть бар": вратарь, больше всех пропустивший от Месси, показал коллекцию бутылок

6 января, 20:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразильский вратарь больше всех пострадал от аргентинца

Как известно, недавно нападающий "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб и в честь исторического события выслал всем вратарям, пропускавшим после его ударов, по бутылке пива за каждый мяч.

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Больше всего "повезло" голкиперу "Фламенго" Диего Алвесу – защищая ворота "Валенсии" Алвес пропустил от Месси рекордный 21 мяч. Свою коллекцию пивных бутылок бразильский вратарь показал в Twitter.

"Поздравляю, Месси! 644 гола за клуб – это отличный рекорд! И с моей 21 бутылкой, похоже, у меня тоже есть свой рекорд!", – иронично подписал фото Алвес.

А вот его одноклубник Филипе Луис подшутил над партнером, отметив: "Если бы ты задержался в Испании еще на два года, то мог бы сейчас открыть свой бар".

Как мы писали ранее, Пятов запасся сухариками в ожидании пива от Месси. Бущан ждет подарок от Роналду.

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Смотрите, как Месси забивал "Динамо":

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футбол пиво вратарь Лионель Месси Диего Алвес

Источник: Сегодня|Спорт

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