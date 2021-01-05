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Рамос уйдет из "Реала", чтобы стать одноклубником Месси

5 января, 11:37

Олег Люлька Олег Люлька

Капитан "Королевского клуба" намерен летом стать партнером Лионеля в "ПСЖ"

Капитан "Реала" испанец Серхио Рамос отказался от продления контракта с "Королевским клубом", чтобы летом стать одноклубником нынешнего капитана "Барселоны" Лионеля Месси – уже в "Пари Сен-Жермен". О таком космическом для всего мирового футбола повороте сообщает Chiringuito de Jugones.

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По данным источника, между Серхио Рамосом, которому в марте исполнится 35, и президентом "Реала" Флорентино Пересом состоялся разговор относительно будущего сотрудничества. Футболист уведомил босса "сливочных", что хочет перейти летом в "ПСЖ", где планируют создание серьезного проекта под руководством нового тренера Маурисио Почеттино.

При этом Рамос рассказал Пересу, что в "ПСЖ" ему пообещали солидные финансовые условия. Также в Париже защитника заверили, что сделают все, чтобы перед новым сезоном усилиться Лионелем Месси.

Лионель Месси и Серхио Рамос
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Лионель Месси и Серхио Рамос / Фото: AFP

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Все это подкупило Серхио Рамоса, и рекордсмен Европы по матчам за сборную намерен по истечении контракта с "Реалом", летом 2021-го, на правах свободного агента перебраться в столицу Франции.

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Флорентино Перес не станет удерживать Серхио Рамоса. Он заявил игроку, что не может предложить ему зарплату свыше нынешних 12 млн евро в год, тогда как футболист рассчитывает получать больше.

Смотрите, как Серхио Рамос поразил ворота сборной Украины

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Реал Мадрид ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос
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