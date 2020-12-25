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Если бы Месси и Роналду играли в одной команде: мечты фанатов воплотились в крутом видео

25 декабря, 19:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Роналду и Месси могли бы создать убийственный тандем на поле

Футбольный фанат создал эпическое видео, показывающее нам, что было бы, если бы Лионель Месси и Криштиану Роналду играли за одну команду. Признайтесь, хотели бы, чтобы эта парочка объединилась в одной команде?

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Болельщик сделал нарезку моментов, в которых Месси и Роналду "ассистируют" друг другу. Для этого ему пришлось пересмотреть не один десяток матчей с участием игроков. Впрочем, нарезка показывает, что аргентинец и португалец отлично подходят под стиль игры друг друга и могли бы создать убийственный для соперника дуэт.

Напомним, что на днях Месси побил "вечный" рекорд Пеле. Лионель превзошел "Короля футбола" по голам за один клуб, забив свой 644-й мяч за "Барселону".

А вот его главный нокурент за мировую корону Криштиану Роналду обзавелся золотой стопой. В борьбе за престижную награду Криштиану обставил как раз Месси.

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А так киевлян огорчал Роналду:

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футбол Криштиану Роналду Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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