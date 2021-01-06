Ради покупки Месси "МанСити" взбесил "двойника Зинченко"

"Горожане" решили сэкономить на зарплате Кевина де Брюйне, тот вскипел и отказался продлевать контракт

Стало известно, почему полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне отклонил первое предложение клуба по продлению контракта, рассчитанного до лета 2023 года. 29-летнего бельгийца взбесило, что "горожане" предложили ему зарплату ниже, чем в действующем соглашении.

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Как отмечает журналист The Athletic Сэм Ли, "Манчестер Сити" решил сэкономить на Кевине де Брюйне, чтобы освободить деньги для потенциального подписания Лионеля Месси, у которого летом истекает контракт с "Барселоной".

Не факт, что "МанСити" удастся заманить к себе Месси, на которого также претендует "ПСЖ", а вот отношения с де Брюйне манкунианцы уже, похоже, испортили.

Кстати, ранее мы писали, что Месси не включили в символическую сборную 2020 года. Зато эксперты L'Equipe нашли в ней место де Брюйне.

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Отметим, что, по данным Spotrac, Кевин де Брюйне является самым высокооплачиваемым игроком "МанСити". Его годовой оклад составляет свыше 20 млн евро, что почти в два десятка раз выше, чем у его одноклубника Александра Зинченко (1,148 млн евро в год).

Добавим, что в самом "МанСити" де Брюйне и Зинченко называют "близнецами". И вправду, они очень похожи!

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"Манчестер Сити", Зинченко и де Брюйне / Фото: Getty Images

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