Дожились! Месси не включили в символическую сборную 2020 года

В мире спорта продолжают подводить итоги минувшего года. Сегодня знаменитая французская газета L'Equipe, которая вручает "Золотой мяч", опубликовала свою версию 11 лучших футболистов 2020 года, составив из них символическую сборную. Примечательно, что в ней не нашлось место шестикратному обладателю "Золотого мяча" Лионелю Месси. Тем временем, Месси ответил московскому "Спартаку" и Куману о своем будущем.

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Место на острие атаки заняли Криштиану Роналду ("Ювентус") и Роберт Левандовски ("Бавария"), Неймара ("ПСЖ") поставили на левый фланг атаки, Кевина де Брюйне ("Манчестер Сити") – на правый.

Также в команду мечты вошли еще четыре игрока победителя Лиги чемпионов, "Баварии": Альфонсо Дэйвис, Мануэль Нойер, Йозуа Киммих и Тьяго Алькантара. Правда, испанский хавбек летом перебрался в "Ливерпуль". Также из этого английского клуба в сборной получили места защитники Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд. Испанский ветеран "Реала" Серхио Рамос застолбил себе место в центре обороны.

Напомним, "Барселона" проиграла "Баварии" в плей-офф Лиги чемпионов со счетом 2:8.

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Смотрите, как Месси бил по воротам динамовца Нещерета в Лиге чемпионов:

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