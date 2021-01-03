Взрыв мозга! Жена Зинченко ответила на вопрос, когда у них будут дети

"Где такт, культура, воспитание?" – Влада Седан в шоке от своих фолловеров

Супруга украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко журналистка Влада Седан эмоционально ответила на вопрос: "Когда детки?". Напомним, они тайно женились еще весной, во время карантина, а свадьбу сыграли в августе.

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Во время общения Влады Седан с фолловерами в Instagram один из подписчиков поинтересовался, когда они с Александром Зинченко планируют пополнение в семье. В ответ на это девушка опубликовала один разозленный смайлик и еще один – со взорванным мозгом.

"Вот объясните мне, пожалуйста, может, я чего-то не понимаю. Как можно задавать подобные вопросы? Где такт, культура, воспитание? В конце концов, что вам даст эта информация?" – написала возмущенная Влада

При этом, отвечая на вопрос о различиях между украинцами и англичанами, жена Александра Зинченко развила предыдущую тему: "Британец никогда не спрашивает "почему не рожаете детей?" или "когда будут дети?".

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Личные вопросы на этом не закончились. Владу Седан спросили, что бы она выбрала – семейную жизнь или карьеру. На что она отреагировала: "А зачем выбирать? Я за баланс".

По словам Влады, после свадьбы у них с Александром Зинченко ничего не поменялось в отношениях: "Только переименовали друг друга в телефоне. Вот и все изменения".

А большинство спорных моментов в семье, как рассказала Влада Седан, они с Зинченко решают при помощи игры "Камень. Ножницы. Бумага".

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Напомним, в воскресенье, 3 января, Зинченко провел первый полный матч в АПЛ в нынешнем сезоне – предголевой пас Александра помог "МанСити" обыграть "Чесли" 3:1.

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