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"МЮ" – "Манчестер Сити": онлайн полуфинала Кубка английской лиги

Среда, 6 января

Манчестер Юнайтед

21:45

Манчестер Сити

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В среду, 6 января, на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере проходит полуфинальный матч Кубка английской лиги. "Манчестер Юнайтед" принимает в дерби "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийный онлайн этого противостояния. По регламенту, в случае ничьей в основное время, сразу пробиваются пенальти.

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

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Отметим, что первый финалист Кубка английской лиги уже известен. Накануне им стал "Тоттенхэм", дома обыгравший "Брентфорд" из Чемпионшипа 2:0. Теперь в битве за трофей коуч "шпор" Жозе Моуринью может встретиться со своей бывшей командой – "МЮ".

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ":
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Всего соперники провели 182 матча друг с другом: 75 побед "Манчестер Юнайтед", 53 ничьих, 54 победы "Манчестер Сити". Разница мячей 257:246.

Положение в АПЛ. После 17 туров в АПЛ "МЮ" занимает второе место, "МанСити" – пятое. Это – по набранным очкам. По потерянным – "МЮ" лидирует, "Сити" – второй.

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча на стадионе "Олд Траффорд" аналитики называют "Манчестер Сити". На их победу в основное время установлен коэффициент 2.06, на ничью – 3.70, на победу "Манчестер Юнайтед" – 3.55. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш хозяев – 27%, ничья – 26%, выигрыш гостей – 47%.

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А вот на проход в финал Кубка английской лиги с учетом возможной серии пенальти котировки такие: 2.46 (39%) – на "МЮ", 1.59 (61%) – на "МанСити".

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч между "МЮ" и "Манчестер Сити" в среду, 6 января, начиная с 21:45, покажет канал Setanta Sports Ukraine, который доступен на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как по-разному "МЮ" и "МанСити" играли в ЛЧ

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Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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