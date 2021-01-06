Заради придбання Мессі "МанСіті" розлютив "двійника Зінченка"

"Городяни" вирішили заощадити на зарплаті Кевіна де Брюйне, той скипів і відмовився продовжувати контракт

Стало відомо, чому півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін де Брюйне відхилив першу пропозицію клубу щодо продовження контракту, розрахованого до літа 2023 року. 29-річного бельгійця розлютило, що "городяни" запропонували йому зарплату нижчу, ніж у чинній угоді.

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Як зазначає журналіст The Athletic Сем Лі, "Манчестер Сіті" вирішив заощадити на Кевіні де Брюйне, щоб звільнити гроші для потенційного підписання Ліонеля Мессі, у якого влітку закінчується контракт з "Барселоною".

Не факт, що "МанСіті" вдасться заманити до себе Мессі, на якого також претендує "ПСЖ", а от стосунки з де Брюйне манкуніанці вже, схоже, зіпсували.

До речі, раніше ми писали, що Мессі не включили до символічної збірної 2020 року. Натомість експерти L'Equipe знайшли в ній місце де Брюйне.

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Відзначимо, що, за даними Spotrac, Кевін де Брюйне є найбільш високооплачуваним гравцем "МанСіті". Його річний оклад становить понад 20 млн євро, що майже в два десятки разів вище, ніж у його одноклубника Олександра Зінченка (1,148 млн євро на рік).

Додамо, що в самому "МанСіті" де Брюйне і Зінченка називають "близнюками". Справді, вони дуже схожі!

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"Манчестер Сіті", Зінченко і де Брюйне / Фото: Getty Images

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