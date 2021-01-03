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Из-за украинца российский олигарх готовится уволить тренера "Челси"

3 января, 22:24

Олег Люлька Олег Люлька

Поражение от команды Александра Зинченко может стоить работы Фрэнку Лэмпарду

Поражение "Челси" от "Манчестер Сити" 1:3 в воскресном матче чемпионата Англии может привести к отставке главного тренера лондонской команды Фрэнка Лэмпарда.

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Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, результат последнего матча заставил хозяина "Челси" российского олигарха Романа Абрамовича всерьез рассмотреть вариант с увольнением английского специалиста. В последних шести поединках "синие" потерпели четыре поражения, добыли одну ничью и всего один матч выиграли. Если результаты не улучшатся, Лэмпард может быть отправлен в отставку.

Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард / Фото: Reuters

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"Манчестер Сити", Зинченко

"Манчестер Сити", Зинченко / Фото: Reuters

Помимо результатов команды, российского владельца "Челси" беспокоит форма двух немецких новичков – Тимо Вернера и Кая Хаверца, на трансферы которых прошлым летом было потрачено 150 миллионов евро.

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Вернер в нынешнем сезоне АПЛ забил всего 4 мяча в 17 поединках, а Хаверц и вовсе потерял место в стартовом составе лондонцев.

По слухам, новым тренером "Челси" может стать Томас Тухель – недавно немца уволили из "ПСЖ", назначив вместо него Маурисио Почеттино.

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Томас Тухель

Томас Тухель / Фото: Reuters

Напомним, что воскресный поединок с "Челси" стал первым полным матчем нынешней АПЛ для Александра Зинченко, который в этой игре отметился предголевым пасом за "МанСити".

Смотрите, как "Челси" ранее громил в ЛЧ "Севилью"

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тренер чемпионат Англии Манчестер Сити Челси Лондон Фрэнк Лэмпард Роман Абрамович Александр Зинченко
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