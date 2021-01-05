Українська
$ 28,43
34,94
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Зинченко возле мусорника "обстрелял" жену снежками. Влада выругалась матом (видео)

5 января, 10:59

Олег Люлька Олег Люлька

Видео нешуточных страстей в семье украинского футболиста "Манчестер Сити"

Супруга украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада позабавила своих фолловеров домашним видео, показав, как они с мужем развлекаются игрой с снежки.

Реклама

Читайте также: Зинченко своим пасом помог "МанСити" обыграть "Челси"

Во время общения с подписчиками в Instagram Владе поступил вопрос: "Тевес говорил, что Манчестер – скучный город. А что скажешь ты?".

"Нам никогда не будет скучно. Мы в любом городе найдем себе развлечение", – ответила Влада, в качестве подтверждения своих слов опубликовав видео, на котором Александр Зинченко, стоя неподалеку от мусорных контейнеров, лепит снежок и потом бросает им в жену

Владе удалось увернуться, и снежок угодил в их машину. При этом из уст возмущенной девушки вырвалось отнюдь не литературное слово.

"За мат – сори. Из песни слов не выбросишь", – извиняется Влада

Осторожно, присутствует ненормативная лексика!

Зинченко и его жена Влада Видео: v.lada_sedan/instagram
Реклама

Напомним, футболист Александр Зинченко и журналистка Влада Седан тайно поженились еще весной, во время карантина, а свадьбу сыграли в августе.

При этом накануне Влада Зинченко эмоционально отреагировала на вопрос: "Когда детки?", опубликовав в качестве ответа смайлик со взорванным мозгом.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Манчестер Сити Александр Зинченко WAGs Влада Седан

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фото
Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фотоФутбол
Взрыв мозга! Жена Зинченко ответила на вопрос, когда у них будут дети
Взрыв мозга! Жена Зинченко ответила на вопрос, когда у них будут детиФутбол
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывалисьФутбол
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистов
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистовФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохина зажигают в TikTokФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять