Зинченко своим пасом помог "МанСити" обыграть "Челси"

Украинец впервые в сезоне вышел в основе "горожан" в АПЛ и не подвел Гвардиолу – 3:1 в пользу манкунианцев

Украинец Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" обыграть в Лондоне "Челси" 3:1 в первом для команд поединке 2021 года. Благодаря этой победе "горожане" поднялись с восьмого на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Отметим, что вспышка коронавируса в рядах "МанСити", оставившая вне игры нескольких футболистов, позволила Зинченко впервые в сезоне выйти в стартовом составе "горожан" в АПЛ.

И на 18-й минуте Александр стал автором предголевой передачи. Украинец, игравший на позиции левого защитника, отдал в центр на Фодена, тот пробросил на Гюндогана, который развернулся и пробил в сетку, открыв счет в поединке.

"Манчестер Сити", Зинченко / Фото: Reuters

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На 21-й минуте преимущество "МанСити" удвоил Фоден, а на 34-й де Брюйне сделал счет разгромным – 3:0.

И лишь на последней минуте добавленного времени "Челси" размочил счет благодаря голу Хадсона-Одои, избежав разгрома. В итоге – 3:1 в пользу "Сити".

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Интересно, что у Зинченко тоже был шанс забить – однако после его удара с линии штрафной площадки мяч намертво зафиксировал кипер "Челси" Менди.

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Также Зинченко отметился прострелом на Гюндогана, когда тот пробил пяткой, но мяч разминулся с дальней штангой.

А еще запомнился момент, когда Гюндоган дважды кряду безуспешно пробивал по воротам "Челси" – Зинченко был возмущен, почему партнер не отдал передачу ему.

Ранее мы писали, что к Зинченко проявил конкретный интерес итальянский клуб. Римский "Лацио" рассматривает вариант усиления украинцем своего левого фланга.

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