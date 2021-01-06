У мирового футбола – новый самый дорогой игрок

В мировом футболе – новый самый дорогой игрок. Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) в обновленном рейтинге самых дорогостоящих футболистов планеты поставил на первое место нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, оценив 23-летнего англичанина в 165,6 млн евро.

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Предыдущий лидер рейтинга, французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, упал на пятую строчку в связи с тем, что до конца его контракта с парижским клубом осталось 18 месяцев. Следовательно, считают в CIES, Килиана можно выкупить у "ПСЖ" дешевле, чем Рашфорда у "МЮ", сделка которых действует до лета 2023 года.

Отметим, что при формировании своего рейтинга Центр спортивных исследований исходит из таких факторов, как возраст игрока, оставшийся срок контракта, нынешние успехи футболиста.

При этом 33-летний лидер "Барселоны" Лионель Месси у CIES Football Observatory занял лишь 97-е место (54 миллиона евро). Летом у него истекает контракт с каталонцами. А нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнится 36 лет, вообще не вошел в ТОП-100 дорогих футболистов мира. У португальца – 131-я строчка с ценником в 47 млн евро.

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Украинцев в рейтинге нет.

10 самых дорогих футболистов мира

1. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") €165,6 млн

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

2. Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) €152 млн

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Эрлинг Холанд / Фото: TuttoSport

3. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") €151,6 млн

Трент Александер-Арнольд / Фото: Reuters

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4. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") € 151,1 млн

Бруну Фернандеш / Фото: Reuters

5. Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") €149,4 млн

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6. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) €148,3

Джейдон Санчо / Фото: Reuters

7. Жоау Фелиш ("Атлетико") €141,5 млн

Жоау Фелиш / Фото: Reuters

8. Альфонсо Дэвис ("Бавария") €139,2 млн

Алфонсо Дэвис / Фото: Reuters

9. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") €136,9 млн

Рахим Стерлинг / Фото: Reuters

10. Кай Хаверц ("Челси") €136 млн

Кай Хаверц – в "Челси" / Фото: Официальный сайт ФК "Челси"

Добавим, что самым дорогим футболистом мира, по оценкам Transfermarkt, является Мбаппе (180 млн евро), на втором месте – Неймар (128 млн евро), которого у CIES Football Observatory нет даже в первой сотне рейтинга. А стоимость Рашфорда Transfermarkt оценивает всего в 80 млн евро.

Смотрите, как забивает Маркус Рашфорд

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