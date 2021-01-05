Ни Роналду, ни Месси. Стало известно, кого из футболистов искали больше всего в интернете в прошлом году

Среди профессиональных футболистов в 2020 году в Google чаще всего искали нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, говорится в результатах опубликованного исследования. Таким образом, бразилец стал самым популярным игроком в поисковике второй год подряд.

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В 2020 году форварда парижан искали в среднем 482 636 раз в месяц. Второе место в списке популярных игроков занял нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, имея в среднем 325 909 запросов.

Лионель Месси опустился на девятое место со средним ежемесячным поисковым запросом 118 545 раз.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар принял участие в 12 матчах за "Пари Сен-Жермен" во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

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Ранее мы писали, что количество подписчиков в Instagram у Криштиану Роналду – 250 млн человек. И публиковали первые посты Роналду в соцсетях.

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