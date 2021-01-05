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Ні Роналду, ні Мессі. Стало відомо, кого з футболістів шукали найбільше в інтернеті в минулому році

5 січня, 16:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Найпопулярніший запит – Неймар

Серед професійних футболістів у 2020 році в Google найчастіше шукали нападника "Парі Сен-Жермен" Неймара, йдеться в результатах опублікованого дослідження. Отже, бразилець став найпопулярнішим гравцем в пошуковику другий рік поспіль.

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У 2020 році форварда парижан шукали в середньому 482 636 разів на місяць. Друге місце в списку популярних гравців зайняв нападаючий "Ювентуса" Кріштіану Роналду, маючи в середньому 325 909 запитів.

Ліонель Мессі опустився на дев'яте місце із середнім щомісячним пошуковим запитом 118 545 раз.

У нинішньому сезоні 28-річний Неймар взяв участь в 12 матчах за "Парі Сен-Жермен" у всіх турнірах, забив 9 голів і віддав 5 результативних передач.

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Раніше ми писали, що кількість підписників у Instagram у Кріштіану Роналду – 250 млн. І публікували перші пости Роналду в соцмережах .

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Кріштіану Роналду Неймар Ліонель Мессі

Джерело: Championat.ru

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