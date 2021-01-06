"Міг би відкрити бар": воротар, більше всіх пропустивший від Мессі, показав колекцію пляшок

Як відомо, нещодавно нападник "Барселони" Ліонель Мессі побив рекорд Пеле за кількістю голів за один клубі в честь історичної події вислав всім воротарям, які пропускали після його ударів, по пляшці пива за кожен м'яч.
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Найбільше "пощастило" голкіперу "Фламенго" Дієго Алвесу – захищаючи ворота "Валенсії" Алвес пропустив від Мессі рекордний 21 м'яч. Свою колекцію пивних пляшок бразильський воротар показав в Twitter.
"Вітаю, Мессі! 644 голи за клуб – це відмінний рекорд! І з моєю 21 пляшкою, схоже, у мене теж є свій рекорд!", – іронічно підписав фото Алвес.
А ось його одноклубник Філіпе Луїс пожартував над партнером, зазначивши: "Якби ти затримався в Іспанії ще на два роки, то міг би зараз відкрити свій бар".
Як ми писали раніше, Пятов запасся сухариками в очікуванні пива від Мессі. Бущан чекає подарунок від Роналду.
Дивіться, як Мессі забивав "Динамо":
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