"Міг би відкрити бар": воротар, більше всіх пропустивший від Мессі, показав колекцію пляшок

Бразильський воротар більше всіх постраждав від аргентинця

Як відомо, нещодавно нападник "Барселони" Ліонель Мессі побив рекорд Пеле за кількістю голів за один клубі в честь історичної події вислав всім воротарям, які пропускали після його ударів, по пляшці пива за кожен м'яч.

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Найбільше "пощастило" голкіперу "Фламенго" Дієго Алвесу – захищаючи ворота "Валенсії" Алвес пропустив від Мессі рекордний 21 м'яч. Свою колекцію пивних пляшок бразильський воротар показав в Twitter.

"Вітаю, Мессі! 644 голи за клуб – це відмінний рекорд! І з моєю 21 пляшкою, схоже, у мене теж є свій рекорд!", – іронічно підписав фото Алвес.

А ось його одноклубник Філіпе Луїс пожартував над партнером, зазначивши: "Якби ти затримався в Іспанії ще на два роки, то міг би зараз відкрити свій бар".

Як ми писали раніше, Пятов запасся сухариками в очікуванні пива від Мессі. Бущан чекає подарунок від Роналду.

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