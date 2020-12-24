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Пятов запасся сухариками в ожидании пива от Месси. Бущан ждет подарок от Роналду

24 декабря, 20:43

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Аргентинский форвард рассылает подарки вратарям, которых обидел в матчах

Идея Лионеля Месси отправить пиво каждому вратарю, которому он забивал хотя бы один мяч, нашла живой отклик. Сегодня Буффон неожиданно получил от Месси две бутылки пива. Напомним, форвард "Барселоны" на днях побил рекорд Пеле по голам за один клуб и решил это отметить.

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Среди пострадавших от аргентинца оказались и украинские голкиперы Александр Шовковский, Андрей Пятов, Георгий Бущан и Руслан Нещерет. Страж ворот "Шахтера" в эти дни отдыхает с семьей в Доминикане. Пятовы играют в волейбол, вместо мяча у них – сын.

Однако даже там Пятов узнал об акции Месси и уже к ней приготовился. "Заказал сухарики, жду пиво от Месси", – написал Андрей в соцсетях под своей фотографией у бара.

При этом Пятов приготовился получить подарок и от Криштиану Роналду – за 700-й гол в карьере. Оказывается, он – не один такой. Вратарь "Динамо" Георгий Бущан тоже надеется на привет от португальского форварда, ведь уроженец Одессы также от него пропускал. В начале декабря "Динамо" уступило "Юве" в Турине (0:3), а один из мячей забил Роналду.

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Во вторник Месси побил "вечный" рекорд Пеле.

Смотрите обзор матча "Барселона" – "Динамо":

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рекорд футбол пиво Андрей Пятов Лионель Месси Георгий Бущан
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