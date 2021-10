Лужи до последнего защищали пустые ворота Болтона. Самый смешной гол в истории

Недавно мы рассказывали о курьезном голе из чемпионата Украины. И сомневались, что подобное сможем увидеть в ведущих лигах мира.

Но вот гол в чемпионате Англии получился не менее забавным. В рамках Лиги 1 встречались Плимут и Болтон.

Дождь лил как из ведра и в середине матча поле покрыли огромные лужи. Один из голов хозяева поля забивали, с трудом преодолевая водные барьеры.

Wet for top of the league #pafcpic.twitter.com/XP8BUOJCwo