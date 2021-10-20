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Лужи до последнего защищали пустые ворота Болтона. Самый смешной гол в истории

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
20 октября, 12:26
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Из-за сильного дождя матч чемпионата Англии проходил на поле, которое было залито водой. Игрокам Плимута с трудом удалось забить гол в таких условиях
Плимут празднует гол в ворота Болтона
Плимут празднует гол в ворота Болтона

Недавно мы рассказывали о курьезном голе из чемпионата Украины. И сомневались, что подобное сможем увидеть в ведущих лигах мира.

Но вот гол в чемпионате Англии получился не менее забавным. В рамках Лиги 1 встречались Плимут и Болтон.

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Дождь лил как из ведра и в середине матча поле покрыли огромные лужи. Один из голов хозяева поля забивали, с трудом преодолевая водные барьеры.

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В соцсетях уже пошутили над этим голом.

Плимут выиграл со счетом – 3:0 и после 14 матчей лидирует в Лиге 1, набрав 29 очков. Болтон расположился на 11-м месте (18).

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Напомним, что в украинский Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 обыграл в Чернигове Десну со счетом – 2:1 благодаря невероятному удару Марлисона.

Ранее мы писали, что в чемпионате Украины забит гол "пятой точкой".

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