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Первый гол – и сразу лучший! Месси покорил Лигу чемпионов

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
30 сентября, 17:37
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Гол Лионеля Месси в ворота Манчестер Сити признан лучшим во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Примечательно, что это был первый мяч аргентинца за ПСЖ
Лионель Месси выиграл приз от УЕФА
Лионель Месси выиграл приз от УЕФА / Фото: REUTERS

Во втором туре Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен обыграл Манчестер Сити со счетом 2:0, а Месси забил второй гол в матче.

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Лионель протянул мяч к воротам, обыгрался с партнером и пробил точно в девятку ворот чемпиона Англии.

Отметим, что на награду также претендовали Алекс Теллес (Манчестер Юнайтед), Антуан Гризман (Атлетико) и Себастьян Тилль (Шериф).

Месси забил свой первый гол в составе ПСЖ. Для этого ему понадобилось четыре матча. Правда, стоит отметить, что в текущем сезоне Месси уже пропустил пять матчей из-за различных травм. Кстати, недавно случился первый скандал Месси в ПСЖ! Лео убрали с поля и он не пожал руку тренеру.

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