В стиле ван Бастена! Шедевральный гол Довбика в чемпионате Украины

Благодаря шикарному голу в исполнении Артема Довбика Днепр-1 в выездном поединке УПЛ обыграл Львов со счетом 1:0
Гол Довбика. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Канал Футбол, Официальный сайт СК "Днепр-1"
Артем Довбик, гол которого принес сборной Украины путевку в 1/4 финала Евро-2020, отличился еще одним знаковым забитым мячом.
24-летний нападающий принес победу Днепру-1 в гостевом матче с ФК Львов в Тернополе (1:0), на исходе второй минуты поединка сотворив шедевр.
Довбик, пребывая практически под нулевым углом, хлестко пробил с полулета левой ногой – и мяч, залетев за шиворот киперу львовян Александру Ильющенкову, затрепыхал в сетке ворот хозяев.
По красоте – почти то же самое, что сделал Марко ван Бастен в финале Евро-1988 со сборной СССР. Только нидерландец пробивал с правого фланга, и слета.
ГОЛ ДОВБИКА
ГОЛ ВАН БАСТЕНА
ФК Львов – Днепр-1 – 0:1
Гол: Довбик, 2
1
9
8
1
0
25
2
23
25
Забитые
25
Пропущеные
2
Разница
23
Результаты последних матчей:
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2
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7
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23
5
18
22
Забитые
23
Пропущеные
5
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18
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3
10
6
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14
12
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19
Забитые
14
Пропущеные
12
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2
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4
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5
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16
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10
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11
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8
9
3
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12
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-3
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9
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14
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10
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8
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13
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2
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6
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12
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-6
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15
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11
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