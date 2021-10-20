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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Калюжі до останнього захищали порожні ворота Болтона. Найсмішніший гол в історії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 12:26
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Через сильний дощ матч чемпіонату Англії проходив на полі, яке було залито водою. Гравцям Плімута насилу вдалося забити гол у таких умовах
Плімут святкує гол у ворота Болтона
Плімут святкує гол у ворота Болтона

Нещодавно ми розповідали про курйозний гол з чемпіонату України. І сумнівалися, що подібне зможемо побачити в провідних лігах світу.

Але ось гол в чемпіонаті Англії вийшов не менш кумедним. В рамках Ліги 1 зустрічалися Плімут і Болтон.

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Дощ лив як з відра і в середині матчу поле вкрили величезні калюжі. Один з голів господарі поля забивали, насилу долаючи водні бар'єри.

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У соцмережах вже пожартували над цим голом.

Плімут виграв з рахунком – 3:0 і після 14 матчів лідирує в Лізі 1, набравши 29 очок. Болтон розташувався на 11-му місці (18).

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Нагадаємо, що в український Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 обіграв у Чернігові Десну з рахунком – 2: завдяки неймовірному удару Марлісона.

Раніше ми писали, що в чемпіонаті України забитий гол "п'ятою точкою".

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