Калюжі до останнього захищали порожні ворота Болтона. Найсмішніший гол в історії

Нещодавно ми розповідали про курйозний гол з чемпіонату України. І сумнівалися, що подібне зможемо побачити в провідних лігах світу.
Але ось гол в чемпіонаті Англії вийшов не менш кумедним. В рамках Ліги 1 зустрічалися Плімут і Болтон.
Дощ лив як з відра і в середині матчу поле вкрили величезні калюжі. Один з голів господарі поля забивали, насилу долаючи водні бар'єри.
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Wet for top of the league #pafc pic.twitter.com/XP8BUOJCwo- Louis (@louislouisrob) October 19, 2021
У соцмережах вже пожартували над цим голом.
Плімут виграв з рахунком – 3:0 і після 14 матчів лідирує в Лізі 1, набравши 29 очок. Болтон розташувався на 11-му місці (18).
Нагадаємо, що в український Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 обіграв у Чернігові Десну з рахунком – 2: завдяки неймовірному удару Марлісона.
Раніше ми писали, що в чемпіонаті України забитий гол "п'ятою точкою".
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