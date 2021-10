Калюжі до останнього захищали порожні ворота Болтона. Найсмішніший гол в історії

Нещодавно ми розповідали про курйозний гол з чемпіонату України. І сумнівалися, що подібне зможемо побачити в провідних лігах світу.

Але ось гол в чемпіонаті Англії вийшов не менш кумедним. В рамках Ліги 1 зустрічалися Плімут і Болтон.

Дощ лив як з відра і в середині матчу поле вкрили величезні калюжі. Один з голів господарі поля забивали, насилу долаючи водні бар'єри.

Wet for top of the league #pafc pic.twitter.com/XP8BUOJCwo